В клинике Петербурга, где после рентгена желудка погибли три пациента, применяли контрафакт

В клинике Санкт-Петербурга, где трое пациентов умерли после обследования желудка, применяли контрафактный химический препарат, сообщила пресс-служба Следственного комитета 28 января.
По версии следователей, задержанный главный врач СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» применял контрафактный медицинский препарат вместо сертифицированного медицинского препарата.
В результате инцидента пострадали более 20 человек. Трое человек погибло.
Сейчас следователи устанавливают производителя контрафактной продукции.