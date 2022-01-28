-9.7 C
Рязань
Пятница, 28 января, 2022

В клинике Петербурга, где после рентгена желудка погибли три пациента, применяли контрафакт

spot_img
На главнуюНовости мира

В клинике Петербурга, где после рентгена желудка погибли три пациента, применяли контрафакт

Александр Ильин

В клинике Санкт-Петербурга, где трое пациентов умерли после обследования желудка, применяли контрафактный химический препарат, сообщила пресс-служба Следственного комитета 28 января.

По версии следователей, задержанный главный врач СПб ГБУЗ «Городской  консультативно-диагностический центр №1» применял контрафактный медицинский препарат вместо сертифицированного медицинского препарата.

В результате инцидента пострадали более 20 человек. Трое человек погибло. 

Реклама

Сейчас следователи устанавливают производителя контрафактной продукции.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,886ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img