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Воскресенье, 8 мая, 2022

В Клепиковском районе задержали пьяного мужчину на электросамокате

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В Клепиковском районе задержали пьяного мужчину на электросамокате

Александр Ильин
Фотографии ОГИБДД ОМВД России по Рыбновскому району и ОГИБДД ОМВД России по Клепиковскому району

В Клепиковском районе Рязанской области сотрудники госавтоинспекции остановили пьяного 51-летнего мужчину на «электросамокате», сообщает пресс-служба полиции.

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«Электросамокат», фактически, представлял собой мопед с мощностью электродвигателя 1500Вт.

Освидетельствование установило у водителя наличие 0.484 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это в три раза превышает норму.

Мужчине грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30000 рублей, так как он не имеет права управления транспортными средствами.

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