Воскресенье, 30 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Клепиковском районе в 2023 году начнут газификацию двух населённых пунктов

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Скриншот из видео в группе Клепиковский муниципальный район ВКонтакте

В 2023 году в Клепиковском районе Рязанской области начнётся газификация села Акулово и посёлка Октябрь. Об этом сообщил глава администрации района Денис Ефанов во время прямого эфира.

Как отметил Денис Ефанов, деревню Мелехово газифицировали в 2022 году. Газовод довели до трёх земельных участков на территории населённого пункта по программе догазификации.

Что касается деревни Барское, сейчас «Газпром» уже в третий раз перерабатывает проект, чтобы пройти Главгосэкспертизу в Москве и получить разрешение на строительство в Минприроды России, — рассказал Денис Ефанов.

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