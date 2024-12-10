В Клепиковском районе сбили пенсионерку, женщина умерла в больнице

В понедельник, 9 декабря, около 08:05, на 420-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, житель Клепиковского района, совершил наезд на 76-летнюю женщину, жительницу Московской области.

Пострадавшую с различными травмами доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось — женщина скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, все обстоятельства происшествия выясняются.