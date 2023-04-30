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Воскресенье, 30 апреля, 2023

В Клепиковском районе Рязанской области обнаружили гусениц непарного шелкопряда

Источник: Национальный парк "Мещёрский" ВКонтакте
Источник: Национальный парк "Мещёрский" ВКонтакте

В частных хозяйствах Клепиковского района обнаруживают гусениц непарного шелкопряда (Lymantria dispar). Об этом сообщает Национальный парк «Мещёрский» ВКонтакте.

Гусеницы вредителя повреждают свыше 300 видов древесных и кустарниковых растений и могут привести к их усыханию.

В нацпарке «Мещерский» рассказывают, какие бактериальные препараты используются для борьбы с непарным шелкопрядом в частных хозяйствах:

Лепидоцид – для защиты сельхозкультур от гусениц чешуекрылых насекомых;

Битоксибациллин – для включения в интегрированную систему защиты сельхозкультур от комплекса чешуекрылых насекомых и различных видов растительноядных клещей, колорадского жука.

Как отмечается, названия препаратов могут отличаться, главное — в составе должно быть слово «бактерии» или Bacillus thuringiensis.

Препарат «живой», так что необходимо очень тщательно следовать инструкциям. Особое подчёркивается, что нельзя разводить препараты в слишком тёплой или горячей воде. Также нужно соблюдать указанные сроки применения препарата.

Кладки насекомых можно искать и удалять механическим способом.

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