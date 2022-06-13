В Кировской области установили памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника рязанского училища ВДВ

11 июня в Санчурском районе Кировской области состоялась церемония открытия памятной доски в честь выпускника Рязанского десантного училища Дениса Ягидарова.
Командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил России, гвардии майор Денис Ягидаров погиб в ходе спецоперации на Украине. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
С мамой, вдовой и сестрой погибшего воина встретился губернатор Кировской области Александр Соколов.
У Дениса Ягидарова осталось двое детей – 12 и 5 лет.