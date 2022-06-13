В Кировской области установили памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника рязанского училища ВДВ

– Уважаемая Александра Петровна, уважаемая Людмила Николаевна, — обратился Александр Соколов к маме и вдове героя. — Сложно подобрать слова, когда происходит такая трагедия. Мы потеряли настоящего патриота. Денис Сергеевич жил и погиб, как настоящий мужчина. Мы все в неоплатном долгу перед ним. Но он погиб не напрасно. Он погиб, защищая жителей Донбасса, защищая нашу Родину. Погиб в борьбе с самым большим злом, какое только существует на земле — фашизмом, который снова поднимает свою змеиную голову, на этот раз на Украине, – сказал он.