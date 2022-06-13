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Вторник, 14 июня, 2022

В Кировской области установили памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника рязанского училища ВДВ

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В Кировской области установили памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника рязанского училища ВДВ

11 июня в Санчурском районе Кировской области состоялась церемония открытия памятной доски в честь выпускника Рязанского десантного училища Дениса Ягидарова.

Командир парашютно-десантного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил России, гвардии майор Денис Ягидаров погиб в ходе спецоперации на Украине. Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

С мамой, вдовой и сестрой погибшего воина встретился губернатор Кировской области Александр Соколов.

– Уважаемая Александра Петровна, уважаемая Людмила Николаевна, — обратился Александр Соколов к маме и вдове героя. — Сложно подобрать слова, когда происходит такая трагедия. Мы потеряли настоящего патриота. Денис Сергеевич жил и погиб, как настоящий мужчина. Мы все в неоплатном долгу перед ним. Но он погиб не напрасно. Он погиб, защищая жителей Донбасса, защищая нашу Родину. Погиб в борьбе с самым большим злом, какое только существует на земле — фашизмом, который снова поднимает свою змеиную голову, на этот раз на Украине, – сказал он.

У Дениса Ягидарова осталось двое детей – 12 и 5 лет.

В Кировской области установили памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника рязанского училища ВДВ
В Кировской области установили памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника рязанского училища ВДВ
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