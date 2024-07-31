В Киргизии ввели запрет на вебкам

В Киргизской Республике вступил в силу закон, который запрещает деятельность вебкам-индустрии. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Президент Садыр Жапаров подписал документ, который вводит уголовную ответственность за создание и организацию вебкам-студий, а также за поддержку и проведение подобных онлайн-трансляций.

Законодательство предусматривает штрафы для организаторов таких студий в размере от 100 до 300 тысяч сомов (что соответствует 102-308 тысячам рублей) или лишение свободы на срок до семи лет.

Участницы вебкам-стриминга также подлежат штрафу в размере 10 тысяч сомов. Инициатором законопроекта стал депутат Нурланбек Азыгалиев. По его словам, в стране наблюдается рост интернет-проституции, и с этой проблемой необходимо активно бороться.