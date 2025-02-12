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Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Специальная военная операция

В Киеве уничтожено секретное предприятие по производству FPV-дронов для ВСУ

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Российские военные минувшим утром уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов для ВСУ в Киеве, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, речь идет о засекреченном предприятии компании «Стрим техно», которое ответственно за массовую сборку и поставку легких беспилотников.

Удар по нему нанесли по наводке российских хакеров из Службы специальных сетевых операций. Им удалось взломать компьютеры руководства компании и получить личные данные сборщиков, масштабы производства, фото пусконаладочного цеха, конвейера, цеха отладки FPV.

«Все это передали нашим военным, которые отправили ребятам посылочку в виде «Искандера», — говорится в публикации.

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Утром по Киеву нанесли мощный удар. По данным военкоров, в украинской столице зафиксировали сразу 16 мощных взрывов, в нескольких районах города вспыхнули пожары и пропал свет.

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