В Киеве троллейбусы заменят на автобусы

В Киеве 20 октября вместо троллейбусов на маршруты выйдут автобусы, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на мэра города Виталия Кличко.
По словам Кличко, решение принято для экономии электричества.
Также сообщается о публикации графика возможных отключений в Киевской области.
По данным агентства, в Ровно вполовину ограничат использование электротранспорта.
Проблемы с электричеством на Украине возникли после массированных ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры.
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