В Киеве троллейбусы заменят на автобусы

В Киеве 20 октября вместо троллейбусов на маршруты выйдут автобусы, сообщают украинские СМИ, ссылаясь на мэра города Виталия Кличко.

По словам Кличко, решение принято для экономии электричества.

Также сообщается о публикации графика возможных отключений в Киевской области.

— Веерное отключение применят в случае, если возникнет необходимость сбалансировать энергосистему, — пишет УНИАН.

По данным агентства, в Ровно вполовину ограничат использование электротранспорта.

Проблемы с электричеством на Украине возникли после массированных ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры.

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