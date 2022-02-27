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Воскресенье, 27 февраля, 2022

В Кемерове «миллиардер» сошел с ума и стал бросать вещи с балкона

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В Кемерове «миллиардер» сошел с ума и стал бросать вещи с балкона

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Житель Кемерово раскидывал тяжелые вещи с балкона и попал на видео, сообщается в группе «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел улице Шахтеров. По словам очевидцев, мужчина назвал себя «миллиардером».

«Мужчина, расстроенный, орет с лоджии, потерял миллиард, расстроенный теперь выкидывает тяжелые предметы», – пояснили очевидцы.

На место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии. В итоге «сошедший с ума» горожанин повредил машину силовиков, разбив заднее стекло.

Местные жители предположили, что на поведение мужчины повлияла ситуация на рынке.

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