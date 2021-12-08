В Казани мать шокировала следователей издевательствами над младенцем

Возбуждено уголовное дело по двум статьям в отношении 31-летней жительницы Казани, которая обвиняется в издевательствах над младенцем, сообщает НТВ.

По предварительной версии, злоумышленница избивала ребенка и снимала все на видео. При этом она отправила жуткие кадры отцу. Так заподозрившая в неверности жена решила отомстить мужу.

«Ничего с тобой не случится. Можно над тобой издеваться», — говорит мать дочери.

На видеозаписи видно, как женщина толкает полуторогодовалую девочку без одежды, она падает и плачет. В полицию обратилась бабушка, опешившая от выходки невестки. Откровения жительницы Казани стали шокирующими даже для следователей.

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Осмотревшие девочку медики сообщили, что в целом она здорова, но нужно дождаться результатов полного обследования.

Мать ребенка сожалеет о том, что придумала именно такой план мести. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде.