Вторник, 30 июля, 2024

В Касимовском районе уничтожили 1,4 гектара дикорастущей конопли

Автор: 7info

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Фото: t.me/umvd62

В ходе операции «Мак-2024» участковые полицейские и их коллеги из отдела по контролю за оборотом наркотиков Касимовского межмуниципального отдела МВД обнаружили на территории Касимовского района заросли дикорастущей конопли, которые занимали площадь в 1,4 гектара.

Чтобы не дать возможность людям, употребляющим наркотики, заготавливать дикорастущую коноплю в качестве сырья для изготовления запрещённых веществ, сотрудники полиции приняли решение уничтожить обнаруженные заросли наркосодержащих растений.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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