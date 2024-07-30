В Касимовском районе уничтожили 1,4 гектара дикорастущей конопли

В ходе операции «Мак-2024» участковые полицейские и их коллеги из отдела по контролю за оборотом наркотиков Касимовского межмуниципального отдела МВД обнаружили на территории Касимовского района заросли дикорастущей конопли, которые занимали площадь в 1,4 гектара.

Чтобы не дать возможность людям, употребляющим наркотики, заготавливать дикорастущую коноплю в качестве сырья для изготовления запрещённых веществ, сотрудники полиции приняли решение уничтожить обнаруженные заросли наркосодержащих растений.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.