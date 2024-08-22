Четверг, 22 августа, 2024

В Касимовском районе снимают кино о подростках-волонтёрах, в главной роли — Никита Кологривый

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото со страницы Евгения Сикирицкого в «ВКонтакте»

В окрестностях села Погост Касимовского района идут съемки фильма «Тимур и его команда», рассказывающего о подростках-волонтерах на Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Издательство Пресса — новости Рязани и области».

В главной роли — актер Никита Кологривый. Его герой — Тимур, неформальный лидер группы подростков, которые помогают в борьбе с вражескими диверсантами.

Сюжет фильма разворачивается на Донбассе и в Белгородской области. Семнадцатилетняя девушка Женя (её роль исполняет Елена Цыплакова) приезжает в пограничный поселок, чтобы успеть провести время со своим братом-добровольцем перед его отправкой в зону СВО. Там она встречает Тимура и его команду.

Режиссер картины — Андрей Семёнов. Премьера фильма ожидается 23 февраля 2025 года.

В Касимовском районе снимают кино о подростках-волонтёрах, в главной роли — Никита Кологривый
В Касимовском районе снимают кино о подростках-волонтёрах, в главной роли — Никита Кологривый
В Касимовском районе снимают кино о подростках-волонтёрах, в главной роли — Никита Кологривый

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею

В Рязани отремонтируют дом, в котором жил писатель Михаил Салтыков-Щедрин

В Касимовском районе потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

Сгниют в тюрьме! Наёмникам ВСУ отказали в праве на обмен

Чебурашка из Бурятии отправился на СВО

Дерматолог Егорова рассказала, для кого опасен макияж

Рязанцев предупредили о 33-градусной жаре

Железнодорожники провели в Рязани акцию в День Государственного флага

В Ростове-на-Дону отменили уличные массовые мероприятия в честь Дня города

В Рязани дети с ОВЗ проходят реабилитацию с помощью корги

В Рязани остановили пьяную женщину, которая перевозила на автомобиле двух маленьких детей

Разведывательные самолёты США заметили в Чёрном море у Крыма