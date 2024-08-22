В Касимовском районе снимают кино о подростках-волонтёрах, в главной роли — Никита Кологривый

В окрестностях села Погост Касимовского района идут съемки фильма «Тимур и его команда», рассказывающего о подростках-волонтерах на Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Издательство Пресса — новости Рязани и области».

В главной роли — актер Никита Кологривый. Его герой — Тимур, неформальный лидер группы подростков, которые помогают в борьбе с вражескими диверсантами.

Сюжет фильма разворачивается на Донбассе и в Белгородской области. Семнадцатилетняя девушка Женя (её роль исполняет Елена Цыплакова) приезжает в пограничный поселок, чтобы успеть провести время со своим братом-добровольцем перед его отправкой в зону СВО. Там она встречает Тимура и его команду.

Режиссер картины — Андрей Семёнов. Премьера фильма ожидается 23 февраля 2025 года.