В Касимовском районе следователи выявили новые случаи взяток

В производстве Касимовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области находится уголовное дело в отношении экс-сотрудника коммерческой организации, подозреваемой в коррупционных преступлениях (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках расследования уголовного дела выявлено 3 дополнительных эпизода преступной деятельности подозреваемой (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в период 2017–2021 годов начальник отдела логистики предприятия получил от работников ряда организаций-контрагентов денежные средства за оказание содействия по осуществлению предприятием закупок только у поставщиков, чьи интересы представляли взяткодатели. Полученными денежными средствами взяткополучатель распорядился по своему усмотрению.

Выявление дополнительных эпизодов стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональными УФСБ России и УЭБ и ПК УМВД России.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.