В Касимовском районе сгорел дом пожилой женщины

В деревне Басово Касимовского района сгорел дом у местной жительницы. Подробности пожара рассказала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел ночью 12 августа. Пожилая женщина почувствовала запах дыма. Она успела выбежать из помещения и попросить о помощи соседей, которые вызвали пожарных. Пламя очень быстро охватило маленький деревянный домик. Причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Пожарные отмечают, что женщине очень повезло: ночью почувствовать запах дыма практически невозможно, и зачастую люди задыхаются во сне. Поэтому пресс-служба МЧС России напоминает, что необходимо следить за исправностью электросетей, не перегружать электросеть, следить за исправностью электроприборов и всегда держать дома огнетушитель. Также рекомендуется установить в своем жилье автономный пожарный извещатель, который предупреждает о возгорании громким звуком.