26.3 C
Рязань
Вторник, 5 июля, 2022

В Касимовском районе продолжают ремонт дороги к Елатьме

spot_img
7info

В Касимовском районе продолжают ремонт дороги к Елатьме

В Рязанской области продолжается ремонт дороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево. Об этом сообщила официальная группа региона ВКонтакте.

По программе «Дорожное хозяйство и транспорт» подрядчик восстанавливает дороги на центральны улицах села Ардабьево и деревни Фомино. На двух участках протяжённостью 3,3 км уже сняли старое покрытие и приступили к укладке нового.

Автодорога не только связывает населённые пункты, но и обеспечивает проезд от трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород к моногороду Елатьма.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7