В Касимовском районе продолжают ремонт дороги к Елатьме

В Рязанской области продолжается ремонт дороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево. Об этом сообщила официальная группа региона ВКонтакте.

По программе «Дорожное хозяйство и транспорт» подрядчик восстанавливает дороги на центральны улицах села Ардабьево и деревни Фомино. На двух участках протяжённостью 3,3 км уже сняли старое покрытие и приступили к укладке нового.

Автодорога не только связывает населённые пункты, но и обеспечивает проезд от трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород к моногороду Елатьма.