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Воскресенье, 27 марта, 2022

В Касимовском районе после проверки детского сада возбуждено три уголовных дела

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В Касимовском районе после проверки детского сада возбуждено три уголовных дела

7info

В Касимовском районе после проверки детского сада №10 возбуждено три уголовных дела, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

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Прокурорская проверка выявила нарушения нарушениями санитарно-эпидемиологического и коррупционного законодательства. Также установлены факты фиктивного трудоустройства в детском учреждении кухонного помощника, дворников.

Уголовные дела в отношении должностного лица возбудили по ч.1 ст. 292 УК РФ, ход расследования поставлен на контроль в межрайонной прокуратуре.  

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