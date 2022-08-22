Татьяна Проводина

В Касимовском районе опрокинулся Land Cruiser, пострадал водитель

Фото из группы Автоклуб города Касимов ВКонтакте

Инцидент произошёл 19 августа около 22:55 на 19-ом километре трассы Касимов – Новая Деревня – Елатьма в селе Большой Кусмор.

Фотографии перевёрнутого внедорожника появились в группе Автоклуб города Касимов ВКонтакте. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Водитель Toyota Land Cruiser, не справившись с управлением, съехал с дороги и столкнулся с припаркованным Kia Cerato. Затем внедорожник врезался в дерево и опрокинулся.

40-летний мужчина, который находился за рулём Toyota, получил травмы. Ведётся проверка случившегося, уточняются обстоятельства происшествия.

В Касимовском районе опрокинулся Land Cruiser, пострадал водитель
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