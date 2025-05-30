В Касимовском районе направлено в суд дело о незаконной рубке леса

Касимовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.На скамье подсудимых окажется 48-летний житель соседнего региона, обвиняемый в совершении преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый с помощью специализированной техники и при участии двух мужчин, введённых им в заблуждение, незаконно спилил шесть сосен и одну берёзу. Все деревья находились на территории Касимовского района Рязанской области.

Сумма причинённого государству ущерба превысила 243 тысячи рублей.

Обвиняемый добровольно ущерб не возместил. В связи с этим прокуратура подала иск в суд в порядке статьи 44 УПК РФ с требованием взыскать с фигуранта сумму причинённого ущерба.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Касимовский районный суд.