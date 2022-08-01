В Касимовском районе начальница отдела логистики предстанет перед судом за взятки

В Касимовском районе начальник отдела логистики предприятия предстанет перед судом, она обвиняется в получении взяток, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Следствием установлено, что 51-летняя женщина получила от работников нескольких фирм-контрагентов средства за оказание содействия по осуществлению закупок только у поставщиков, чьи интересы представляли взяткодатели. Полученными средствами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению.

Выявить получение взяток удалось следователям совместно с полицейскими и сотрудниками ФСБ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Дело направлено в суд.