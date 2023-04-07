В Касимовском районе мужчина забил знакомого до смерти

5 апреля в деревне Клетино произошла трагедия – обнаружен труп 68-летнего местного жителя со следами насильственно смерти.

Как сообщает КП-Рязань, накануне к нему в гости зашёл 56-летний знакомый, инвалид II группы. Мужчина принёс с собой веточку вербы и водку. Хозяин пить с гостем не стал, но дал ему на закуску сосиску.

Через некоторое время между товарищами вспыхнул конфликт, началась драка. Как итог – гость забил хозяина дома до смерти.

Заметив, что приятель не дышит, мужчина пошёл за помощью к соседям и попросил вызвать полицию. Сейчас его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.