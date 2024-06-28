В Касимовском районе из машины москвича украли крупную сумму денег

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу денег из автомобиля, припаркованного на улице села Навляны. В полицию обратился 38-летний житель Москвы и сообщил, что из автомобиля, припаркованного около дачного участка в селе Навляны, пропали 14500 рублей. Мужчина вспомнил, что накануне вечером к нему обратился 35-летний местный житель и попросил взаймы 500 рублей. Столичный житель достал из салона автомобиля купюру и передал сельчанину. Этот мужчина нередко помогал дачникам с работами по хозяйству и получал за это вознаграждение. В этот раз ему дали денег в долг. Видимо, забирая из салона деньги, автовладелец забыл запереть дверь и утром автомобиль был открыт.

Полицейские опросили жителей села и узнали, что 35-летний местный помощник, недавно занимавший деньги, утром приехал к дому на такси и выгрузил пакеты со спиртным и продуктами питания. Стоимость этой покупки заметно превышала 500 рублей. Оперативники уголовного розыска решили выяснить, откуда он получил деньги.

Сотрудники полиции разыскали жителя села и установили, что он причастен к краже из автомобиля. Злоумышленника задержали. Ранее этого мужчину осудили за кражи и он несколько лет провел в местах лишения свободы.

По предварительной информации, 35-летний сельчанин во время разговора со столичным жителем, увидел, где в автомобиле хранятся купюры и что салон машины не заперт. Поэтому дождавшись, когда автовладелец заснет, злоумышленник похитил деньги, утром сходил в магазин и вернулся к дому с покупками на такси, но отведать купленное угощение ему не привелось.

Следователь следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.