В Касимовском районе 18-летний парень разъезжал пьяным на «Москвиче»

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Во вторник, 10 августа, в Касимовском районе 18-летний парень сел за руль «Москвича» пьяным. При этом у него не было прав на управление автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло примерно в 10:00 возле дома №5 по улице Весенней в Гусь-Железном. Полицейские патрулировали местность, когда их внимание привлек «Москвич». Автомобиль остановили и провели у водителя документы.

Оказалось, что 18-летний парень не имел прав и был пьяным. Степень алкогольного опьянения составила 1,083 промилль на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составили административные протоколы. Проверочная деятельность продолжается.