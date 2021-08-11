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Среда, 11 августа, 2021
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В Касимовском районе 18-летний парень разъезжал пьяным на «Москвиче»

Елена Лобанова
В Касимовском районе 18-летний парень разъезжал пьяным на "Москвиче"
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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Во вторник, 10 августа, в Касимовском районе 18-летний парень сел за руль «Москвича» пьяным. При этом у него не было прав на управление автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло примерно в 10:00 возле дома №5 по улице Весенней в Гусь-Железном. Полицейские патрулировали местность, когда их внимание привлек «Москвич». Автомобиль остановили и провели у водителя документы. 

Оказалось, что 18-летний парень не имел прав и был пьяным. Степень алкогольного опьянения составила 1,083 промилль на литр выдыхаемого воздуха. 

На водителя составили административные протоколы. Проверочная деятельность продолжается.

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