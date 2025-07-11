В Касимовском округе остановили мотоциклиста без прав

В Касимовском округе сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоциклиста, который не имел права на управление мототранспортом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

9 июля сотрудниками отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Касимовский», в ходе несения службы выявлен факт управления 32-летним водителем мототранспорта, который не имеет водительского удостоверения.

В поселке Крутоярский сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, который управлял мототранспортом.

При проверке по базам данных установлено, что гражданин не имеет права управления на транспортное средство.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП, 12.1 ч.1КоАП, 12.6 КоАП.

Транспорт помещен на штраф стоянку.