В Касимовский район направили дополнительные экипажи ГИБДД для проведения масштабных рейдов

3 марта в Касимовский район направили дополнительные экипажи ГИБДД для проведения полномасштабных рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

За первый час работы дополнительных экипажей выявлено более двадцати различных нарушений ПДД. Нарушители привлечены к ответственности.

Главная цель Госавтоинспекторов — пресечь грубые нарушения правил, в том числе факты управления автомобилями в состоянии опьянения.

Рейдовые и профилактические мероприятия продолжаются сегодня проводятся по всему региону.