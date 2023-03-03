Пятница, 3 марта, 2023
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В Касимовский район направили дополнительные экипажи ГИБДД для проведения масштабных рейдов

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3 марта в Касимовский район направили дополнительные экипажи ГИБДД для проведения полномасштабных рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

За первый час работы дополнительных экипажей выявлено более двадцати различных нарушений ПДД. Нарушители привлечены к ответственности.

Главная цель Госавтоинспекторов — пресечь грубые нарушения правил, в том числе факты управления автомобилями в состоянии опьянения.

Рейдовые и профилактические мероприятия продолжаются сегодня проводятся по всему региону.

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