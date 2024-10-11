В Касимове жертвами мошенников стали четыре пожилые женщины

В Касимове следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего участника мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба регионально УМВД России.

В мае жертвами мошенников стали 90-летняя рязанка и жительницы Касимовского района в возрасте 76, 78, 81 и 86 лет. Суммарно ущерб потерпевшим составил 3 146 000 руб.

За деньгами во всех случаях приезжал один человек — 22-летний уроженец Республики Башкортостан, проживающий в Коломне. Его задержали.

Выяснилось, что адреса молодой человек получал через Интернет. После того, как он забирал деньги у пенсионерок, он перечислял их на указанные счета, а себе оставлял процент.

Уголовное дело направлено в суд.