В Касимове женщина ранила ножом соседа, который оказывал ей знаки внимания

В Касимове Рязанской области полиция завела уголовное дело на 45-летнюю местную жительницу, которая подозревается в угрозе убийством и причинении вреда здоровью 42-летнему соседу, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, женщина пришла в гости к соседу, где их общие знакомые собрались на застолье. Подозреваемая отправилась на кухню делать угощение, за ней следом пошёл пострадавший.

На кухне мужчина стал оказывать девушке знаки внимания. Она не оценила его комплименты, схватила кухонный нож, ударила им в плечо и затем пригрозила убить.

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Пострадавший успел выбежать на лестничную клетку и вызвал полицию, которая пресекла тяжкое преступление. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.119 УК РФ, злоумышленнице грозит лишения свободы до 2 лет. Также решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за причинение вреда здоровью пострадавшего.