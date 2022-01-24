В Касимове запустили телеграм-канал «Мусорный бак»

Жители Касимова придумали оригинальный способ обратить внимание на проблему невывоза мусора с территории жилой зоны. Они завели телеграм-канал, в котором от имени конкретного мусорного контейнера, находящегося в одном из микрорайонов Касимова, рассказывают об его «жизни».

Телеграм-канал создан сегодня и называется «Мусорный бак». В одном из первых постов бак «жалуется», что мусор не вывозят уже третий день. Прилагаются фото, на которых видел переполненный бытовыми отходами контейнер и заваленная пакетами с мусором территория вокруг него.