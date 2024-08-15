В Касимове задержаны две девушки за распространение синтетических наркотиков

Полицейские задержали двух девушек в Касимове, подозреваемых в распространении наркотиков в этом городе и других районных центрах. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из МО МВД России «Касимовский» выявили двух местных жительниц, которые работали на нелегальный интернет-магазин, известный под условным названием.

Оперативники задержали девушек в возрасте 19 и 20 лет. Как выяснилось, они проживали вместе в квартире одной из них, где расфасовывали и хранили запрещенные вещества. В ходе обыска в их жилище были обнаружены и изъяты 84 грамма синтетических наркотиков двух видов, электронные весы и множество зип-пакетов.

Подозреваемые признались в своей противоправной деятельности. В их присутствии полицейские дополнительно изъяли свертки с наркотиками из двух схронов на улицах Касимова.

Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий было изъято 148 граммов «синтетики». По предварительной информации, девушки привозили наркотики из Рязани и распространяли их через закладки в Касимове, Сасове и Шилове.

В Следственном управлении УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.