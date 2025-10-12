Воскресенье, 12 октября, 2025
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Касимове на фестивале урожая «Касимовский клубень» был установлен рекорд по весу картофеля в Рязанской области. Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

На празднике выступили местные солисты и коллективы, а вечером всех гостей ждёт специальная концертная программа. Также подготовлена конкурсная программа, где можно побороться за звание победителя с самым большим клубнем или самой необычной «диковиной с грядки».

Для посетителей работает выставка-продажа, где можно приобрести фермерскую продукцию прямо с грядки — от хрустящей морковки до ароматного мёда. Кроме того, гости могут ознакомиться с образцами сельхозтехники и полюбоваться выставкой домашних животных и птиц.

Возрастное ограничение 6+.

