В Касимове восстановили мотоцикл «Урал»

В Касимове презентовали восстановленный мотоцикл «Урал» от мастерской UMR Kasimov, сообщает «Касимовский ориентир».

Проект WhiteStone («Белый Камень), созданный на базе модели ИМЗ «Урал M67-36», приобрел новый дизайн в необычном белом оттенке.

Основа компоновки образа — сочетание простых и надежных решений: рычажная вилка, ручник, тормоз на колесе коляски, мощный 700 Вт генератор, гармоничный обвес с диодной оптикой.

— Мы благодарим всех, кто участвовал в создании мотоцикла и поставке запчастей, — говорится в сообщении.