Вторник, 16 апреля, 2024

В Касимове уровень воды в Оке вновь поднялся

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/GUmchs62

ГУ МЧС России по Рязанской области сообщает, что в Касимове уровень воды в Оке поднялся вновь и составляет 622 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В черте Рязани уровень воды понизился на 22 см и составляет 521 см.

Идет на спад вода в селе Старая Рязань и в рабочем поселке Кадом. Уровень понизился на 15 см и составляет 633 см, на 1 см и составляет 618 см соответственно.

В Рязанском районе освободились от воды 11 приусадебных участков. На контроле находится подтопление 6 низководных мостов, 8 участков автодорог и 427 приусадебных участков.

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