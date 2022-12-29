В Касимове умерла педагог Светлана Минеева

В Касимове скончалась педагог Светлана Минеева. Ей было 63 года, Светланы Минеевой не стало 28 декабря, сообщили в группе «Типичный Касимов».

42 года жизни Светлана Викторовна отдала педагогической работе. Много лет она отработала в филиале Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» в Касимове.

7info выражает соболезнования родным, коллегам, студентам Светланы Минеевой.