В Касимове у местного жителя в кафе украли сумку с документами и деньгами

Полицейские раскрыли в Касимове кражу сумки с деньгами и документами. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

О пропаже сумки, в которой находились документы и 12 тысяч рублей, сообщил правоохранителям 29-летний местный житель. Мужчина рассказал, что провёл ночь в одном из местных кафе, регулярно он выходил курить на улицу. Полицейские сделали вывод, что кража произошла не в помещении – мужчина мог оставить сумку на улице.

Позже выяснилось, что 54-летний местный житель угостил своих знакомых алкоголем, который купил на деньги, «внезапно подобранные на улице». Выяснилось, что он проходил мимо кафе, увидел сумку, присвоил себе содержимое и спрятал её недалеко от дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.