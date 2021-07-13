В Касимове строят скейт-площадку под открытым небом

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Работы по оборудованию площадки для скейтеров и любителей других экстремальных видов спорта начались в Касимове на днях. Об этом сообщает инициативная группа проекта в своем сообществе в соцсети «Вконтакте». Сейчас готовится бетонное основание под площадку. Далее будет монтироваться непосредственно сама площадка, устанавливаться оборудование.

Напомним, что скейт-парк – это единственный городской проект, который в этом году прошел отбор в рамках областной программы поддержки местных инициатив, был одобрен и получил финансирование из областного бюджета в сумме более полутора миллиона рублей. Удалось собрать и необходимое софинансирование от жителей – 350 тысяч рублей.

Как рассказывает участник инициативной группы по строительству скейт-площадки в Касимове, местный активист Андрей Иванов, на подготовительном этапе при реализации проекта возникли некоторые бюрократические сложности — не сразу была определена подрядная организация. Однако как только подрядчика определили, работа по строительству объекта закипела.

– Мы благодарны компании-подрядчику, которая вышла на этот проект, не испугалась возможных трудностей. Ведь смета составлялась в конце прошлого года, а с тех пор цены на стройматериалы значительно выросли. Но надеемся, что несмотря на это, строители выполнят все работы в рамках техзадания, уложатся в сроки, а, может быть, сдадут объект даже раньше намеченного конца сентября. Со своей стороны будем контролировать ход строительства, сообщать касимовцам о промежуточных результатах в соцсетях, – сказал Андрей Иванов.

По словам активиста, наиболее ответственным этапом работ является заказ и установка фигур для скейт-парка (всего их будет восемь). Они изготавливаются специальной организацией, имеющей на это лицензию. Поскольку речь идет об экстремальных видах спорта, будущий объект должен соответствовать всем требованиям безопасности.

– Уверен, что наше упорство и целеустремленность станут для других примером, как можно привлечь бюджетные средства для воплощения в жизнь по-настоящему народной инициативы, – считает Андрей Иванов.

Добавим, что сейчас скейтеры в Касимове в основном проводят время на центральной площади у мемориала Героям-касимовцам, которая не приспособлена для спортивных занятий. С появлением скейт-парка у любителей экстремальных активностей появится специальное место, где они смогут заниматься и совершенствовать свои навыки.

Отметим также, что будущая скейт-площадка в Касимове находится рядом с городским стадионом «Спартак» и как бы образует с ним единую спортивную зону.

Фото из сообщества иницитивной группы проекта в соцсети «Вконтакте»