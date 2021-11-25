В Касимове сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя

При надзоре за дорожным движением в городе Касимове внимание сотрудников ДПС на улице Северная привлек легковой автомобиль «Лада Приора». Этот автомобиль с целью проверки водителя был остановлен. При общении с водителем — 41-летним местным жителем — полицейские обнаружили, что у водителя имеются характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение кожных покровов лица.

Водителю было предложено пройти освидетельствование, на состояние алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования у водителя установлено 1,001 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили водителя от управления транспортным средством и составили на нарушителя административный протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, согласно которому за данное правонарушение предусмотрена санкция в качестве наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.