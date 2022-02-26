В Касимове сгорел памятник культуры регионального значения «Дом Ергакова»

Здание, сгоревшее 25 февраля на улице Уткина в Касимове Рязанской области, являлось памятником культуры регионального значения — «Домом Ергакова». Информация размещена на сайте Минкульта, в едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

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«Дом Ергакова» построен в XIX веке. Охранный статус был присвоен в 1968 году. Дом является нежилым с 2019 года, когда расселили последних жильцов. В 2021 году передан районной епархии.

Здание загорелось 25 февраля, около 16:57. К моменту прибытия первого подразделения пожарных горела кровля на площади 750 кв.м. Пострадавших в результате происшествия нет.