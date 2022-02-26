-7.1 C
Рязань
Суббота, 26 февраля, 2022

В Касимове сгорел памятник культуры регионального значения «Дом Ергакова»

spot_img
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

В Касимове сгорел памятник культуры регионального значения «Дом Ергакова»

Александр Ильин
Фото: Детинов | Новости Касимова

Здание, сгоревшее 25 февраля на улице Уткина в Касимове Рязанской области, являлось памятником культуры регионального значения — «Домом Ергакова». Информация размещена на сайте Минкульта, в едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

- Реклама -

«Дом Ергакова» построен в XIX веке. Охранный статус был присвоен в 1968 году. Дом является нежилым с 2019 года, когда расселили последних жильцов. В 2021 году передан районной епархии.

Здание загорелось 25 февраля, около 16:57. К моменту прибытия первого подразделения пожарных горела кровля на площади 750 кв.м. Пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани зафиксировали подъём уровня воды в Оке
Комментарии для сайта Cackle
spot_img