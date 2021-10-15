В Касимове рецидивист попался на краже детской коляски

В Касимове за кражу детской коляски задержали 44-летнего ранее судимого местного жителя, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О пропаже коляски в полицию сообщила 35-летняя женщина. С вечера она оставила коляску в подъезде многоквартирного дома. Ночью, услышав шум, попросила родственников проверить, на месте ли имущество. Оказалось, что коляска пропала.

Описание похищенного передали патрулям, работающим на улицах города. Вскоре один из них заметил мужчину с коляской, похожей на украденную.

Полицейские установили, что 44-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель района причастен к хищению у местной жительницы.

Коляску изъяли, на злоумышленника завели уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.