Четверг, 23 мая, 2024

В Касимове полицейские выявили поддельные документы у иностранца

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В Касимове полицейский уличил мигранта в использовании фальшивых документов, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во время проверки документов у 27-летнего уроженца Закавказья у участкового возникли сомнения в их подлинности. Экспертиза подтвердила, что мужчина предъявил поддельные миграционную карту, уведомление о прибытии и паспорт с фальшивыми штампами о пересечении границы.

Возбуждено уголовное дело. Мигранту грозит уголовная ответственность по статье «Использование заведомо подложного документа».

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