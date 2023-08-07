В Касимове полицейские раскрыли кражу смартфона из больницы

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали злоумышленника, подозреваемого в краже смартфона, принадлежавшего 40-летней местной жительнице. Похищенное изъяли, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась жительница города Касимова и сообщила, что в Касимовской больнице пропал ее смартфон. Заявительница рассказала, что посещала в лечебном заведении врача, была озабочена результатом визита и поэтому, когда собралась домой, то забыла телефон на лавке в коридоре. Через некоторое время женщина вернулась в больницу, но телефона на лавке не было.

Оперативники уголовного розыска опросили персонал и посетителей больницы и установили описание внешности мужчины, который проходил по коридору сразу после заявительницы. Полицейские узнали по этим приметам местного жителя, ранее судимого за кражи и применение насилия в отношении представителя власти.

Если человек обнаружил забытый или потерянный предмет, в данном случае сотовый телефон, и не предпринял меры по возвращению его владельцу, а начал использовать в своих целях, то такие действия юридически квалифицируют как краже — уголовно наказуемое преступление, и злоумышленник должен будет нести установленную законом ответственность за противоправные действия.

Полицейские разыскали это жителя города Касимова и установили его причастность к хищению смартфона. У него обнаружили пропавший мобильник. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

Следователь следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.