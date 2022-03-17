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Четверг, 17 марта, 2022

В Касимове полицейские прикрыли наркопритон

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В Касимове полицейские прикрыли наркопритон

7info

В Касимове сотрудники полиции выявили наркопритон, который организовала местная жительница, сообщила пресс-служба УМВД России Рязанской области.

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Информация о притоне в частном секторе поступила правоохранителям во время проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью». Местные наркоманы, получая закладки, собирались в доме у 27-летней женщины.

Во время визита полиции в жилище находились хозяйка и пятеро мужчин, все — в состоянии наркотического опьянения. В доме обнаружили предметы для употребления наркотиков.

Уголовное дело на жительницу Касимова завели по ч.1 ст. 232 УК, ей грозит до 4 лет лишения свободы.

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