В Касимове поймали нетрезвого водителя, лишённого прав

В Касимове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял 34-летний нетрезвый мужчина, лишенный водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В городе Касимове вблизи дома 104 на улице Горького сотрудники экипажа ДПС ГИБДД с целью проверки водителя подали сигнал об остановке автомобилю «ЛАДА ГРАНТА». При общении с водителем полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение кожных покровов лица.

Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на нарушителя административные материалы.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения, либо повторный отказ от освидетельствования на данное состояние, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», гражданину грозит не административное, а уголовное наказание.

Сумма штрафа за это нарушение составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет.

Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.