В Касимове подвели итоги областного турнира по тяжёлой атлетике

26-27 марта в Касимове состоялось лично-командное первенство Рязанской области по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек. Об этом пишет издательство «Пресса».

Турнир, посвящённый памяти двукратного олимпийского чемпиона Василия Алексеева, прошёл в спортшколе олимпийского резерва «Лидер».

Участниками состязаний стали 62 спортсмена из Касимова, Касимовского района и Рязани. Ребята соревновались в классическом двоеборье (рывок + толчок).

В своих весовых категориях чемпионами области стали:

Василиса Кистрина, Мария Шустова, Иван Аудин (федерация тяжёлой атлетики Рязанской области);

Мария Гулякова, Василиса Демидкина, Илья Фирсов, Иван Прохин (СШОР «Лидер»);

Константин Конов, Егор Гришин (СШ «Елатьма»);

Виктория Ясненко, Анастасия Мельникова, Павел Прахов, Юрий Белогорохов, Сухроб Нуридинов, Акбаржон Хапсанова, Анатолий Гудков, Иван Гудков, Фёдор Дьяченко (СШОР «Олимпиец»).

В командном зачёте среди юношей лидировали рязанцы — представители СШОР «Олимпиец», а среди девушек — представительницы касимовской СШОР «Лидер».