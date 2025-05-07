В Касимове перекроют движение автотранспорта 8 и 9 мая

В Касимове 8 и 9 мая состоятся праздничные мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в связи с этим будет перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщает администрация округа.

8 мая с 14:00 состоится парад юнармейских отрядов от стелы героев-касимовцев до площади Победы и автопробег от стелы героев-касимовцев по улицам города. Движение автотранспорта будет перекрыто:

ул. Советская (от пересечения с ул. К. Либкнехта до ТД «Океан»), ул. 50 лет ВЛКСМ;

ул. Ленина с прилегающими к ней улицами и переулками по ходу движения колонны;

ул. Татарская (от пересечения с ул. Ленина до пл. Победы);

пл. Победы, ул. Большакова.

В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая будет перекрыто движение автотранспорта:

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09:00–16:00 — ул. Советская (от пересечения с Карла Либкнехта до пересечения с ул. Ленина), ул. Татарская (от пересечения с ул. Илюшкина до пересечения с ул. Большакова).

Проход на мероприятие на ул. Советской будет осуществляться через рамки металлоискателя. В период проведения массовых мероприятий остановку общественного транспорта перенесут согласно схеме.