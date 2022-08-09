В Касимове отремонтируют дорогу на улице Советской за 212 миллионов рублей

9 августа врио губернатора Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области.

О ремонте участка автодороги на улице Советской в г. Касимове доложила и. о. главы администрации города Светлана Андреева. Стоимость проекта составляет 212 млн 725 тыс рублей.

Муниципалитет готов участвовать в конкурсном отборе для предоставления областных субсидий на ремонт местных дорог. По информации минтранса, конкурс пройдет с 15 по 20 августа этого года. Врио губернатора поручил руководству Касимова взять на личный контроль подачу документов на конкурс по этому объекту.

В числе проблемных вопросов, которые обозначали перед врио губернатора жители и представители бизнеса, — перебои с электроснабжением населенных пунктов. Павел Малков отметил, что тема актуальна для региона в целом. Чаще всего, это происходит из-за большой изношенности линий и опор.

«Проблему с электроснабжением надо решать. До конца года будет проведена инвентаризация всех сетей в регионе. Это будет основой для дальнейшей системной работы и поможет понять, где и в чьей собственности находится каждый конкретный участок электросетевого хозяйства. Но точечно работать нужно уже сейчас», — заявил Павел Малков.

Врио главы региона спросил на заседании, как решается эта проблема в Спасском районе. По информации министерства ТЭК и ЖКХ, в этом году в муниципальном образовании Рязаньэнерго запланировано заменить 189 опор, еще более 100 — в 2023 году. Также в текущем году намечено провести опиловку растительности на участках линий электропередачи на площади 1,7 га, и еще порядка 14 га в следующем году.