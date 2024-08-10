В Касимове остановили 16-летнего подростка на питбайке

В Касимове сотрудники Госавтоинспекции остановили подростка на питбайке без водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

На улице Илюшкина возле дома 6, города Касимов, при надзоре за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Касимовский», остановили 16-летнего местного жителя, управляющего питбайком «Мотоленд».

Подросток не имел права управления транспортным средством и его отстранили от управления.

Сотрудники составили административный материал по статье 12.7ч.1 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрен административный штраф, в размере от 5000 до 15000 рублей. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

На законного представителя несовершеннолетнего возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей.