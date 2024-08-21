В Касимове обновили коммунальную технику

Новая коммунальная техника появилась в Касимове. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава администрации города Иван Бахилов.

Он отметил, что за три года штат коммунальной техники МКП «Касимовсервис» увеличился на девять единиц. Сейчас предприятие получило комбинированную дорожную машину на базе КАМАЗа, мини погрузчик Четра и фронтальный погрузчик UMG. Вся техника предназначена для содержания и благоустройства города.

За помощь в приобретении новой техники Иван Бахилов благодарит губернатора Рязанской области Павла Малкова.