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В Касимове начали выкладывать из смальты портрет архитектора Ивана Гагина

фото: ИД «Пресса»

Московские художники Эмма Балашова и Юрий Исмаилов начали выкладывать из смальты портрет архитектора Ивана Гагина в Касимове. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Непосредственно к выкладыванию мозаики художники приступили 11 июля, но сначала создали эскиз, перенесли его на полотно (кальку) в натуральную величину, которую закрепили на раме. И только после этого приступили к работе.

На данный момент художники выложили более двух тысяч кусочков смальты. Всего им для работы потребуется 250 килограммов.

— Смальта — это сплав стекла и оксидов нескольких металлов. Материал очень прочный, не выгорает и через 100 лет ему ничего не будет, — рассказал Эмма Балашова.

Закончить художники и их помощники (поучаствовать в процессе может любой горожанин) планируют к сентябрю. Затем мозаику распилят на фрагменты и их закрепят на здании, расположенном на пересечении улиц Советской и Ленина.

Мозаичный портрет Ивана Гагина — это проект «Архитектурная мозаика. Память через поколения» автономной некоммерческой организации «Время провинции», Проект выиграл президентский грант. На воплощении идеи он получил 477 тысяч рублей, 260 тысяч — софинансирование.

«Гагин создал тот самый образ Касимова, который в наши дни любят тысячи туристов. Но при этом само его имя забыто, даже могила Гагина утеряна. Очень хочется в год празднования 870-летия Касимова заменить хрупкость памяти „бессмертием“ мозаики», — написали в пояснительной записке к проекту авторы.

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