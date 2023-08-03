В Касимове мужчина связал 83-летнюю пенсионерку и похитил миллион

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» установили личность и задержали 44-летнего жителя города Касимова, причастного к разбойному нападению на местную 83-летнюю пенсионерку.

Ранее в полицию обратился 53-летний житель города Касимова и сообщил, что из дома, где он проживает с матерью, похитили 1 миллион рублей. Заявитель рассказал, что, вернувшись утром с работы, увидел на полу маму — 83-летнюю пенсионерку, связанную липкой лентой по рукам и ногам.

На место немедленно выехали сотрудники полиции. Освобожденная от пут, потерпевшая поведала, что ночью в дом забрался незнакомец, связал ее и потребовал указать место, где хранятся сбережения. Пенсионерка не знала, где сын спрятал деньги, и даже после побоев не могла выполнить требования злоумышленника. Тогда мужчина, разбрасывая вещи, обыскал весь дом и нашел сверток с деньгами в коробке на подоконнике. Забрав денежные средства, злоумышленник скрылся.

Сотрудники УУР УМВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к разбойному нападению причастен 44-летний житель города Касимова. Злоумышленника задержали. У него изъяли часть похищенного.

По предварительной информации, 44-летний житель города Касимова заметил, что хозяева одного из местных домов — видимо, мама с сыном, не ремонтируют жилище, хотя оно в плачевном состоянии. При этом было явно, что пожилая женщина получает хорошую пенсию, а мужчина постоянно работает. Тогда злоумышленник предположил, что деньги накапливаются, хранятся в доме и решил похитить сбережения. Он ночью взломал окно, забрался в дом, связал пенсионерку, несколько раз ударил ее и нашел тайник с деньгами.

Следователь следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (Разбой), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.