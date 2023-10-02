В Касимове местные жители частично оплатили ремонт магистрального водопровода

Жители города Касимова Рязанской области частично оплатили ремонт участка магистрального водопровода. Об этом написал в социальной сети глава городской администрации Иван Бахилов.

«Сегодня совместно с главой города, председателем Касимовской городской Думы Андреем Балашовым, его заместителем Дмитрием Детиновым, депутатом по этому округу Романом Шабалиным и представителями «Касимовсервиса» встретился с жителями части ул. Академика В. Ф. Уткина. Более десяти лет здесь существует проблема износа центральной линии водопровода, соответственно, частых его порывов.

Не секрет, что практически все городские сети имеют очень высокую степень изношенности.

Однако, активные жители не стали просто жаловаться в социальных сетях на эту известную проблему, а обратились к властям с инициативой по замене части магистральной линии водопровода частично своими силами.

В ближайшее время начинаем работы, силами муниципального предприятия проведем работы по замене магистральной линии с установкой новых врезок в дома. Жители уже закупили трубу необходимого диаметра и фурнитуру.

На этой улице живет ветеран Великой Отечественной войны Борис Николаевич Родионов. Однозначно, все работы по подводу воды к его дому, а также все необходимое внутри, проведем за счёт собственных финансов.

Считаю, что такое партнёрство — реальный шаг к улучшению нашего города. Надо работать вместе и вместе постепенно решать накопившиеся проблемы».